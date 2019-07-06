РИАМО – 6 июл. На Болотной площади в центре столицы прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян, которых судят за предумышленное убийство отца-изверга, сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«У скульптурной группы Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной несколько десятков человек выстроились в длинную очередь, чтобы выйти с плакатом к месту проведения одиночного пикета. Люди продолжают акцию в преддверии судебного процесса в отношении Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян», — говорится в сообщении.

Пикеты проводили представители армянской диаспоры, правозащитники, другие жители города. В сообщении отмечается, что некоторые пикетчики были задержаны.

В июне 2018 года был найден убитым Михаил Хачатурян, на его теле нашли множество колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери - Крестина, Ангелина и Мария. Девушки рассказали, что находились в безвыходном положении — отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Четырнадцатого июня девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции — умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом младшую из сестер Хачатурян, Марию, признали невменяемой в ходе экспертизы, ее дело будут рассматривать отдельно.

Ранее власти Москвы не согласовали проведение марша в защиту сестер.