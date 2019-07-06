РИАМО - 6 июл. В Зеленограде в районе Старое Крюково произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, в результате происшествия погиб один человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.



«В Старом Крюково было столкновение двух единиц, фуры и легкового автомобиля Audi. Один человек погиб», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.