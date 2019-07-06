РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В Сквере молодоженов Подольска четыре пары новобрачных выпустили в небо белых голубей ко Дню семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В субботу в Сквере молодоженов Подольска прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Этот праздник в честь православных святых супругов Петра и Февронии Муромских отмечается в нашей стране 8 июля.

«На торжество были приглашены четыре пары новобрачных и золотые юбиляры семейной жизни, которые прожили вместе 50 лет - это Владимир и Елена Безуглые. Семья Безуглых вырастила двоих детей, у них трое внуков. Под звуки песни «Ромашковые поля» пары новобрачных закружились в своем первом танце под аплодисменты собравшихся гостей праздника. Участникам торжества вручили цветы и подарки от администрации округа и Мособлдумы. Новобрачные выпустили в небо голубей и воздушные шары», - говорится в сообщении.

Всех молодоженов и золотых юбиляров поздравила руководитель Подольского городского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Галина Новохатская. От имени главы округа заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова пожелала молодым счастливой и светлой семейной жизни.