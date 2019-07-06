РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске до 30 августа планируют отремонтировать часть тротуара на улице Свердлова по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение пешеходной дорожки на улице Свердлова. Он отметил, что у дома №27А имеются ямы на дорожке, проходящей вдоль улицы Чистова.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта тротуара на улице Свердлова. По указанной в обращении информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 30 августа», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.