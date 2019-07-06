РИАМО - 6 июл. На Люблинской улице в Москве мужчина упал в люк, его оперативно достали прибывшие сотрудники пожарно-спасательной бригады, мужчина сильно не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«На Люблинскую улицу выезжали наши сотрудники. Там человек провалился в люк. Туда оперативно прибыли, достали мужчину и передали медикам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина сильно не пострадал, он был передан медикам для проверки состояния.