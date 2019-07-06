РИАМО - 6 июл. Аэропорт «Шереметьево» возьмет на работу дополнительных сотрудников для решения проблем с багажом, длительные задержки с выдачей багажа в аэропорту произошли из-за недоработок при передаче этих функций от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево-Хэндлинг», сообщает «Интерфакс».

В субботу прошло совещание под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Стабилизировать ситуацию планируется к 15 августа.

«В аэропорту также будет проведен набор дополнительного персонала - для укомплектации штата будет принято на работу около 400 человек. Среди предложенных мер, в частности, также перераспределение примерно 300 мест багажа в терминал E, а также перераспределение слотов для авиакомпаний в период пиковых нагрузок с 18:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

Дитрих распорядился перераспределить слоты 12 рейсов. Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены, — 1157 человек. Также будут добавлены дополнительные звенья в систему обработки трансферного багажа — это ускорит процесс на 10-15%. А технические усовершенствования увеличат пропускную способность багажной системы на 17%.

Минтранс России пришел к выводу, что длительные задержки с выдачей багажа в аэропорту произошли из-за недоработок при передаче этих функций от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево-Хэндлинг».

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьеве» возникли в начале июня. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Пятого июля стало известно об увольнении ряда руководителей «Шереметьево-Хэндлинг», в субботу появилась информация, что заместитель гендиректора «Шереметьева» Александра Яковлева возглавит багажную службу аэропорта.