РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. В Королеве капитально отремонтировали более 16 тысяч квадратных метров дорог, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

На сегодняшний день капитально отремонтировано уже четыре дороги по улицам Пограничников, Силикатной, Степана Разина, Первомайской.

«Общая площадь проведенных работ составила более 16,5 тысяч квадратных метров. Всего в этом году в Королеве будут капитально отремонтированы 30 дорог площадью свыше 100 тысяч квадратных метров», - написал Ходырев.