РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске отремонтировали разделительное ограждение на Большой Серпуховской улице по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на содержание дорожных ограждений. Он отметил, что ограждение повреждено на разделительной полосе на Большой Серпуховской улице в поселке Железнодорожный. Мужчина добавил, что оно загнуто и мешает проезду.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта барьерного ограждения на автодороге по улице Большая Серпуховская. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту барьерного ограждения на дороге выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.