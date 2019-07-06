РИАМО - 6 июл. ФСБ раскрыла махинации в одном из столичных вузов, ректор и его заместитель оказались под следствием за торговлю дипломами, пишет в субботу «Коммерсант».

Вуз был создан в 1986 году как филиал Института народного хозяйства имени Плеханова, а в 1994 году стал отдельной организацией, основанной совместно с Фондом делового образования Торгово-промышленной палаты. Сейчас он называется Институт экономики бизнеса (ИНЭКБИ) и располагается на Дубининской улице.

«Как выяснили оперативники, еще в 2017 году согласно решению арбитражных судов и приказу Федеральной службы в сфере образования и науки действие лицензии вуза было прекращено. Впрочем, по данным сыщиков, это обстоятельство не помешало руководителям продолжать зарабатывать деньги», — сообщается в статье.

Некоторое время назад в институт обратилась девушка. Она пояснила, что увидела рекламу ИНЭКБИ и захотела получить в нем образование. Переговоры она вела с проректором института, 55-летней Светланой Попониной. По некоторым данным, она является гражданской женой ректора Виктора Подобедова.

Девушку пригласили в вуз, где ее встретила дочь проректора Татьяна Попонина, тоже работающая в институте. Она предложила написать заявление на заочное обучение на платной основе и заполнить соответствующие документы.

«По мнению оперативников, договор был заведомо ничтожен, так как институт просто не имел права оказывать подобные услуги. Тем не менее, с будущей студентки потребовали внести оплату сразу за три года обучения вперед — 450 тысяч рублей. Впрочем, дальнейшее общение с сотрудниками ИНЭКБИ шло уже под контролем сыщиков», — отмечается в статье.

Девушка сообщила, что привезет необходимую сумму, но вместе с ней приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали ректора и проректора.



Одновременно под контролем оперативников прошла еще одна похожая операция в одном из кафе у Павелецкого вокзала. Молодой человек под контролем оперативников передал 300 тысяч рублей дочери проректора Татьяне Попониной. За это ему обещали готовый диплом об окончании в 2011 году ИНЭКБИ по специальности «юриспруденция».

Материалы переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовных дел о мошенничестве, подделке документов и их сбыте, коммерческом подкупе и посредничестве в нем. Сейчас оперативники и следователи выясняют, сколько дипломов было продано таким образом.

«По некоторым данным, само расследование началось после того, как некий молодой человек, предъявивший диплом ИНЭКБИ, попытался устроиться в правоохранительные органы, однако в ходе проверки кандидата выяснилось, что он реально не учился, а документ купил», — заключается в статье.