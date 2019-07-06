РИАМО - 6 июл. По прогнозам синоптиков Росгидромета, вечером в субботу в Москве ожидается дождь с грозой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

«При грозе, управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — советуют сотрудники МЧС.

Водителям и пассажирам напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

При сильном ветре нужно держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. Водителям советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.