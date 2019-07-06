РИАМО - 6 июл. Из-за матча «Зенит» — «Локомотив» и наплыва болельщиков пассажирам столичной подземки рекомендовали заранее запастись билетами в метрополитен, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«Пожалуйста, покупайте билеты для поездок в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия. Вы также можете оплатить проезд картой прямо на турникете», — говорится в сообщении.

Пассажиров также предупредили о возможных ограничениях на станциях после матча.

«До стадиона удобнее добираться через станции «Динамо», «Петровский парк», «Белорусская», — отмечается в сообщении.

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в субботу в финале Суперкубка России на стадионе «ВТБ Арена». Начало в 19:00.