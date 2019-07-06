РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В субботу в подмосковных Люберцах проходит фестиваль красок Color Fest, в нем за час приняли участие порядка 500 человек, сообщил организатор Артем Сергеев.

Фестиваль красок проходит в парке «Наташинские пруды», он стартовал в 16:00.

«За час на площадке нашего фестиваля побывали около 500 человек. Мы привезли 100 килограммов краски», - сказал Сергеев.

Он добавил, что на фестивале играет диджей, который ставит популярные треки. По словам Сергеева, участников ждут танцы и массовые залпы краски.

Следующий фестиваль красок пройдет в Люберцах 4 августа.