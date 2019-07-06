РИАМО - 6 июл. На Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая, в общественном транспорте никто не пострадал, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Мосгортранс.

«Сегодня около 13:30 в районе дома 59А по Варшавскому шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая 3-го маршрута. По предварительным данным, водитель машины совершил поворот перед приближающимся трамваем, не убедившись в безопасности маневра. В городском транспорте никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за ДТП были временно изменены трамвайные маршруты № 3, 16, 49. Сейчас движение полностью восстановлено.