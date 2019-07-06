РИАМО - 6 июл. На конец мая в столице не имели занятий и активно искали работу 36,3 тысячи человек, из них 29 тысяч человек были официально признаны безработными, показатель безработицы, по сравнению с маем 2018-го, вырос на 5,3%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«По данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, численность не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с апрелем 2019 года, уменьшилась на 5,6%, по сравнению с маем 2018 года, увеличилась на 5,3%», — говорится в сообщении.

Численность официально зарегистрированных безработных, по сравнению с апрелем 2019 года, уменьшилась на 6,7%. По сравнению с маем 2018 года увеличилась на 9%.