РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подключатся к решению проблемы свалки на сельскохозяйственных землях у деревни Наумово в Подольске, сообщается в группе «ОНФ Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».

К активистам ОНФ обратились жители поселка Дубровицкое городского округа Подольск с просьбой содействовать наведению порядка на землях сельхозназначения вблизи деревни Наумово. С 2016 года на указанные земли в больших объемах свозятся строительные отходы. В результате уничтожаются зеленые насаждения и природные места. В настоящее время почти 2 гектара земли завалено строительным мусором.

«Вместе с этим, неравнодушные граждане обеспокоены широко обсуждаемой среди жителей информацией о том, что земли сельхозназначения могут передать под многоэтажную застройку нового микрорайона. От представителей местных органов самоуправления и муниципальных депутатов никаких внятных разъяснений по сложившейся ситуации жители не добились. Представители ОНФ готовят обращения в профильные региональные ведомства и контрольно-надзорные органы. К решению проблемы свалки строительного мусора на сельхозполях Щапово-Агротехно подключится ОНФ - Общероссийский народный фронт», - говорится в сообщении.

Общественники также намерены разобраться на каком основании сельскохозяйственные поля планируют застроить многоэтажным микрорайоном.