РИАМО - 6 июл. На трассе М-11 столкнулись пять автомобилей, в результате происшествия пострадали четыре человека, один ребенок погиб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 63-м километре трассы М-11 произошло столкновение пяти единиц. Пострадали двое взрослых, двое детей. Один ребенок погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

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