РИАМО - 6 июл. В апреле в столице выросла среднемесячная номинальная начисленная зарплата, по сравнению с апрелем 2018-го рост составил 10,6%, по состоянию на 1 июня суммарная задолженность по зарплате составила 298,2 миллиона рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2019 года, по оценке, составила 102907 рублей и по сравнению с мартом 2019 года увеличилась на 8,1%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 10,6%», — говорится в сообщении.

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2019 года составила 298,2 миллиона рублей. По сравнению с данными на аналогичный период прошлого года она увеличилась в 2,6 раза. По сравнению с данными на 1 мая 2019 года задолженность увеличилась на 5%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2019 года составила 14,5 тысяч рублей.

На 1 июня 2019 года просроченная задолженность по заработной плате в размере 293,7 миллиона рублей возникла из-за отсутствия собственных средств организаций.