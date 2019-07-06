РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В микрорайоне Климовск Подольска вручили медаль «За любовь и верность» семейной паре, прожившей вместе 50 лет, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Торжественное чествование юбиляров совместной жизни в преддверии Дня семьи, любви и верности прошло в субботу (6 июля - ред.) в Климовском отделе ЗАГС. Медаль «За любовь и верность» была вручена семейной паре Гудыно Анатолию и Марине, прожившим вместе 50 лет», - говорится в сообщении.

Золотых юбиляров поздравил заместитель начальника территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск Роман Ермаков.