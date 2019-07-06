РИАМО - 6 июл. Помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщил РИАМО ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«Александр Воробьев сидит пока один, в карантинной камере. Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции. Телевизор в камере не работает, потому что не может принимать цифровой сигнал. Воробьеву выдали книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени», — сказал Мельников.

Он добавил, что рекомендовал администрации взять на контроль состояние здоровья Воробьева и вывезти его на прием к медику для назначения необходимой диеты и медицинских препаратов.

Помощника полпреда задержали 5 июля в рамках возбужденного уголовного дела по статье 275 УК России «Государственная измена».