РИАМО - 6 июл. Из магазина на юге Москвы 27-летний житель столицы похитил выручку и коробки с табачной продукцией, ущерб составил 620 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу.

Преступление было совершено на улице Чертановской.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на Сумской улице полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого 27-летнего местного жителя. Как установили оперативники, ночью злоумышленник, повредив замок входной двери, проник в помещение магазина. Похитив табачную продукцию и деньги, мужчина с места происшествия скрылся. В настоящее время часть похищенного изъята», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».