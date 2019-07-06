РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие по правилам дорожного движения для воспитанников детсада №1 и раздали участникам памятки юного пешехода, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанники детского сада №1 «Аленький цветочек» в Подольске времени зря не теряют - летнее время проводят с пользой, изучая правила дорожного движения. Посмотреть по сторонам, убедиться в том, что водитель видит тебя и пропускает, – все важные моменты ребята отработали вместе с госавтоинспектором на импровизированной проезжей части. Не остались без внимания правила поведения пассажиров в автобусе, при катании на велосипеде, а также тема использования световозвращающих элементов в темное время суток», - говорится в сообщении.

В конце мероприятия каждый ребенок получил в подарок от инспектора ГИБДД фликер и памятку юного пешехода.