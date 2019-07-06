РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Недостатки ремонта кровли первого корпуса детского сада №66 в подмосковном Подольске устранили, уровень всех проводимых работ должен отвечать необходимым стандартам, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«В рамках депутатского контроля проинспектировал детский сад №66 «Пчелка» в Подольске, где совместно с директором учреждения Оксаной Ряховской, представителем подрядной организации проверил качество устранения ранее выявленных недостатков при ремонте кровли первого корпуса. Замечания устранены. Подрядчики стараются сделать все в срок и в ближайшее время приступят к ремонту кровли второго корпуса», - написал Максимович в «ВКонтакте».

Он отметил, что уровень всех проводимых работ должен отвечать необходимым стандартам. Ситуацию с ремонтом кровли в данном детском саду Максимович взял на свой личный контроль.