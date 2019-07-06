РИАМО - 6 июл. Центр организации дорожного движения Москвы готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусмотрят штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД, сообщает РИА Новости.

«Сейчас активно развивается такой вид транспорта как электросамокаты и другие виды транспорта, не попадающие ни под какую категорию. Сейчас мы готовим изменения в Кодекс об административных правонарушениях — об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств», — сказал первый замруководителя ЦОДД по стратегическому развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ходаков.

Он добавил, что пока проект в стадии обсуждения. Внести изменения такого плана — это довольно длительная процедура, поэтому примерная дата, когда водителей начнут штрафовать, неизвестна.

За апрель-май 2019 года произошли 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов, беговелов и роликов. В происшествиях пострадали 25 детей, один человек погиб.