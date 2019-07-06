РИАМО - 6 июл. На территории мастерской управления «Сенеж» началась первая смена Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», тема смены - «Россия - страна возможностей», участниками первой смены стали около тысячи человек, передает корреспондент РИАМО.

Впервые форум проходит на территории мастерской управления «Сенеж», где участники будут проживать в комфортных условиях, а организаторам форума такое новшество позволит увеличить количество участников.

«Это большое образовательное пространство, потому что мы здесь собираем форум «Территория смыслов». Условия здесь более комфортные, мы наконец смогли уйти от палаток, стали более устойчивы к погоде, сможем увеличивать количество смен, чтобы большее количество ребят могли принять участие. Сейчас мы совмещаем молодежные летние форумы и круглогодичную образовательную площадку. Потому что здесь, где проходит наш форум, расположена уникальная образовательная площадка - мастерская управления «Сенеж». Эта площадка будет работать круглогодично», - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он добавил, что территории мастерской управления добавят несколько гектаров. Здесь расположится круглогодичная образовательная академия на 600-800 человек. Академия станет одним из ключевых образовательных центров.

«Идея этой смены заключается в том, что ребята здесь не просто общаются и учатся, а работают над созданием проектов. Они сначала обсудят идеи, потом как эти идеи могут быть реализованы, защитят эти идеи, покажут умение работать в команде, потом они представят проекты жюри. Проекты, которые жюри одобрит, получат гранты в размере трех миллионов рублей каждой команде», - отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Всего на форуме пройдут шесть тематических смен: «Россия - страна возможностей», «Экосреда - образование», «Экосреда - волонтеры», «Экосреда - политика», «Экосреда - ИТ», «Экосреда - экология». Перед участниками, а всего их ожидается около 6 тысяч человек, выступят федеральные министры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты.

Последняя смена пройдет с 14 по 20 августа. Впервые участники смогут получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно для форума.