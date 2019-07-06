РИАМО - 6 июл. Самый массовый забег России, Московский марафон, состоится в столице 22 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Как уточняется на сайте марафона, маршрут пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.
Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности города, в том числе небоскребы «Москва-Сити», Белый дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя.
Забег начнется в 09:00.
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