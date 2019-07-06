РИАМО - 6 июл. Самый массовый забег России, Московский марафон, состоится в столице 22 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Московский марафон пройдет 22 сентября. Присоединяйтесь к самому массовому забегу России, пробуйте силы на дистанциях 42,2 и 10 километров», — написал Собянин в Twitter.

Как уточняется на сайте марафона, маршрут пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности города, в том числе небоскребы «Москва-Сити», Белый дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя.

Забег начнется в 09:00.