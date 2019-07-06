РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Руководитель Подольского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ольга Дорофеева предложила руководителю Госжилинспекции Московской области Ольге Фединой проверять готовность многоквартирных домов к зиме с участием активистов, предает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В субботу в Подольске состоялась акция «Школа ЖКХ нашего двора», в рамках которой в 27 дворах управляющие компании провели развлекательно-познавательную программу с консультацией горожан по вопросам коммунальных услуг. Одна из таких площадок была у дома №11 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики, которую посетила руководитель Госжилинспекции Московской области Федина.

«Мы хотели, чтобы в рамках такого обновленного формата жители могли встретиться со своей УК и при этом, чтобы не они шли в организацию, а управляющая организация сама приходила к ним и отвечала на их вопросы. Планируется, что данная акция будет проходить в летний сезон. И возможно, что в августе мы проведем еще одно подобное мероприятие, но уже в других дворах», - сказала Федина.

В ходе встречи к Фединой обратилась восьмилетняя подольчанка, которая попросила учитывать и пожилых людей, которым шумная музыка и игры во дворах могут мешать. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья отметила, что организаторам нужно учитывать данное мнение. А также взяла во внимание предложение от руководителя Подольского отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ольги Дорофеевой, которая предложила в подобном формате (с участием активистов, - ред.) организовать и приемку паспортов готовности многоквартирных домов к зимнему сезону.

«Ранее в Подмосковье проводилась акция «День открытых дверей в УК», однако в летний сезон было решено проводить данное мероприятие в новом, более удобном для жителей формате. В акции участвует руководство УК, представители регионального оператора ООО «МСК-НТ», руководство Госадмтехнадзора, представители ГЖИ и администрации округа. Проходить праздник в 27 дворах будет до 15:00», - сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

В рамках мероприятия Федина пообщалась с активистами округа, а также с руководством МУП «ДЕЗ». Помимо этого, для нее провели экскурсию по благоустроенной дворовой территории, где активные жители установили фонтан, Аллею героев и многое другое.