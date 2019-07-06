РИАМО – 6 июл. Лисы и еноты начали чаще приходить в Москву из-за улучшения экологической ситуации, животный мир столицы расширяется, сообщает РИА Новости.

«Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округов. Это еноты, это лисы. Это говорит о том, что среда стала более благоприятной», — сказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Московского урбанистического форума.

Он отметил, что в городе открывают новые виды, добавляется около 118 новых видов.

«Они первый раз наблюдаются на территории города, это говорит о том, что животный мир – флора и фауна – расширятся», — подчеркнул Кульбачевский.

Он отметил, что за 10 лет в городе исчезло только два вида и это не связано с экологической обстановкой.