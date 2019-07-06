РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Во дворе одного из домов по улице Генерала Смирнова в Подольске представитель Госжилинспекции Подмосковья проконсультировал горожан об изменениях в тарифах на ЖКУ в ходе акции «Школа ЖКХ нашего двора», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В субботу в 27 дворах городского округа Подольск управляющие компании совместно с Госжилинспекцией Московской области и активистами провели акцию «Школа ЖКХ нашего двора», в рамках которой все желающие могли проконсультироваться со специалистами по вопросам ЖКХ. Одна из таких площадок была у дома №11 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики, где с самого утра для всех желающих работали аниматоры, раздавали горячую кашу, сладости и организовали консультационный пункт.

«Данное мероприятие проводится для налаживания общения жителей с их УК. Ведь во время привычной ежеквартальной акции «День открытых дверей в УК» не все имели возможность приехать в свою управляющую организацию и задать интересующие вопросы. В ходе мероприятия ко мне обращались жители, в основном, по вопросам повышения тарифов на ЖКУ. Это актуально, ведь тарифы с 1 июля изменились. Но отмечу, что это происходит ежегодно. В 2019 году еще одного повышения тарифов за ЖКУ не планируется», - сказал заведующий территориальным отделом №9 Госжилинспекции Московской области Марк Филоненко.

По словам председателя совета дома №11 Виктора Макарова, многие жители смогли пообщаться с представителями УК и других организаций и ведомств. Так, Макаров обратился к региональному оператору «МСК-НТ» с просьбой изменить график вывоза мусора.

«Это очень удобно, ведь обычно для того, чтобы получить какой-то ответ необходимо прождать месяц. А здесь вопросы решаются в оперативном порядке, и жители сразу же узнают ответы на свои вопросы», - добавил Макаров.

И пояснил, что в целом, жители многоквартирного дома №11 по улице Генерала Смирнова довольны своей управляющей компанией. Если и возникают какие-то нарекания или просьбы, то они решаются с УК достаточно быстро.