РИАМО - 6 июл. Видео с моментом падения такси в Яузу опубликовали в интернете, ролик разместил замруководителя центра организации дорожного движения Москвы – начальник ситуационного центра Александр Евсин.

Машина упала в реку в центре Москвы на Николоямской набережной, в салоне находились два человека, их удалось спасти.

«Сказ о том, как такси упало в Яузу. Не иначе силы нечистыя затащили в реку», — написал Евсин в Facebook в комментарии под размещенным видео.

На записи видно, как такси едет по набережной, во время перестроения авто заносит на влажном покрытии, оно пробивает ограждение и падает в реку.