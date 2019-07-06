РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 8 по 14 июля будут проверять законность осуществления пассажирских перевозок в автобусах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С начала года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» зарегистрировано 19 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых пострадало 27 человек, в том числе двое детей. Было восемь столкновений, три наезда на пешеходов, шесть падений пассажиров.

«В целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 8 по 14 июля проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание уделят законности осуществления перевозок пассажиров, наличию у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении», – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД проверят организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

«74% ДТП произошли по вине водителей. Основные причины ДТП - резкое торможение и несоблюдение дистанции», - отмечается в материале.

Сотрудники ОГИБДД в нынешнем году пресекли 1 140 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов.