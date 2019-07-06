РИАМО - 6 июл. Исполняющей обязанности гендиректора компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом, станет замгендиректора «Шереметьева» по работе с персоналом Александра Яковлева, ее называют сильным операционным менеджером, пишет в субботу газета «Коммерсант».

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьеве» возникли в начале июня. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. По итогам проверки в аэропорту был уволен ряд руководителей компании ООО «Шереметьево Хэндлинг».

«ООО «Шереметьево Хэндлинг» возглавит замгендиректора МАШ по работе с персоналом Александра Яковлева <…>. Ей предстоит в предельно сжатые сроки выстроить работу аэропорта по транспортировке багажа в пиковые летние нагрузки. В МАШ подтвердили назначение, добавив, что госпожа Яковлева займет должность исполняющей обязанности гендиректора компании и сохранит за собой кресло замгендиректора МАШ», — говорится в сообщении.

Яковлева работает в «Шереметьеве» с сентября 2018 года. До этого она занималась управлением персоналом в группах «Илим», ЧТПЗ, Evraz, АО «Стройтрансгаз», ПАО «Соллерс».

Источник, близкий к компании «Соллерс», рассказал, что Яковлева во время работы в концерне обладала более широкими компетенциями, чем HR, она могла решать и производственные задачи. Источник назвал Яковлеву сильным операционным менеджером, который имеет навыки антикризисного управления, умеет структурировать процессы и докопаться до сути проблем.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассмотрела обращения пассажиров по ситуации с багажом, по результатам нескольких решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Также уже возбуждены 38 дел об административных правонарушениях за оказание услуг, не соответствующих требованиям.