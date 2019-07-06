РИАМО - 6 июл. В Москве на 16% увеличится поток туристов после открытия парка «Остров мечты», такой прогноз дал директор холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев, сообщает ТАСС.

«Основной драйвер развития турпотока — это развлечения, в каждом крупном городе присутствуют крупные тематические парки, и Москва нуждалась в таком проекте. За счет него («Острова мечты» — ред.) турпоток, по нашим данным, увеличится на 16%.

Категория туристов поменяется, если сегодня в Москву приезжает большое количество бизнес-туристов, то будут приезжать туристы с семьями, с детьми и оставаться больше дней», — сказал Муцоев во время выступления на Московском урбанистическом форуме.

Он добавил, что вместе с городскими властями разработана новая транспортная схема для района Нагатинский Затон. Это позволит справиться с увеличением плотности движения после открытия парка.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, строящийся в Москве.

Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и персонажей, созданных российскими художниками. Тематический парк объединит на своей территории более 40 развлечений.

Открытие первой очереди парка запланировано на осень 2019 года.