РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Жители микрорайона Железнодорожный смогли получить консультацию в рамках акции «Школа ЖКХ нашего двора» прямо в своем дворе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В субботу в Балашихе были проведены консультации в рамках работы «Школы ЖКХ нашего двора». В мероприятии приняли участие управляющие компании, сотрудники Госжилинспекции Московской области, ЕДС, Мособлеирц, тепловых сетей и других организаций.

«Раз в три месяца мы проводим дни открытых дверей, на которых можно задать наболевшие вопросы. Но сегодня (6 июля, - ред.) впервые проводим «Школу ЖКХ нашего двора» в таком формате: выезжаем во двор, проводим консультации на месте, организуем развлечения и мастер-классы для детей и сладкий стол для жителей двора. Это и праздник, и возможность прямого диалога с жителями, некоторые проблемы мы решаем сразу на месте», - сказал юрисконсульт управляющей компании ООО «Жилкомсоюз» Юрий Еремкин.

Он добавил, что на праздник пригласили жителей домов по улицам Юбилейная, Пионерская и Калинина, которых обслуживают две управляющих организации ООО «Жилкомсоюз» и «Архстройсоюз».

«Люди задали вопросы по вывозу и оплате за мусор, парковкам, работе профильных ведомств ЖКХ. Надеюсь, что жители остались довольны и получили квалифицированные ответы, а также консультации государственных жилищных инспекторов. Подобные мероприятия планируется проводить все лето в хорошую погоду», - отметил Еремкин.

Жительница дома №2 по улице Пионерской Светлана Байкова в ходе встречи обратилась к представителям управляющей компании с вопросом замены труб в их доме. Она рассказала, что у них не решается многолетняя проблема, когда при включении теплой воды неожиданно из крана в квартирах начинает идти кипяток. Результат - ожоги не только у взрослых, но и у детей.

«Нам уже третий год обещают поменять трубы. Сегодня мы поговорили с директором ТСЖ, с главным инженером, передали коллективное заявление. Руководство взяло его на проверку и обещало в июле-августе текущего года решить нашу проблему. Надеюсь, что в этот раз нас услышат. Мы сегодня узнали, что есть надзорный орган, контролирующий работу управляющих компаний - Госжилинспекция Московской области. Теперь знаем, куда обращаться. Мы первый раз сюда пришли и нисколько не пожалели. Наверное, таким образом и решаются вопросы», - заключила Байкова.

В ходе акции «Школа ЖКХ нашего двора» приняло участие более 50 жителей микрорайона Железнодорожный.