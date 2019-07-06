РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В деревне Мотяково подмосковных Люберец выявили сброс загрязненного грунта на одном из участков, в отношении собственника примут меры, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

«При очередном вечернем рейде по промзоне Мотяково управлением по охране окружающей среды администрации горокруга Люберцы совместно с сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» был установлен факт несанкционированного сброса загрязненных грунтов на участке с кадастровым номером 50:22:0060301:171. Сброс провел водитель «Камаза», - говорится в сообщении.

Факт сброса представители управления зафиксировали на фото- и видеосъемку. Водителя задержали для выяснения личности и проверки документов.

«По результатам рейда был составлен акт, который направлен в министерство экологии и природопользования Московской области. На основании акта осмотра территории и видеоматериала, министерством будут проводиться надзорные мероприятия с целью установления собственника земельного участка и собственника автомобиля, осуществившего сброс загрязненных грунтов, в отношении которых будут приняты меры в рамках действующего законодательства», - заключается в сообщении.