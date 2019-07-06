РИАМО – 6 июл. Полицейские задержали посетителей амфитеатра на Хохловской площади в столице («Ямы»), которые пришли в общественное пространство сразу после окончания ремонтных работ, сообщает «Интерфакс».

Были задержаны посетители, распивавшие спиртные напитки.

«Задержано порядка десяти человек», — говорится в сообщении.

Ранее в связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации.

Территорию отмыли и почистили от мусора и надписей. Отремонтировали настилы и лавочки для посетителей. Урны и светильники заменили на новые.