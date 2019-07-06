РИАМО - 6 июл. В Подмосковье мальчиков начали называть Дамианами, Тихонами, а девочек – Вестами и Родославами, самыми популярными именами за полгода стали Александр, Михаил, Алина и Арина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС по Московской области.

«Появились новые редкие имена: мужские: Дамиан, Ростислав, Серафим, Тихон, Аким; женские: Христина, Веста, Родослава, Элисса», — говорится в сообщении.

Самыми популярными именами за полгода стали: мужские - Александр, Михаил, Иван; женские - Алина, Арина, Анастасия, Дарья, Мария.

В 2018 году самыми редкими именами девочек были Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья и Луна, а ребят – Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и Добромир.

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