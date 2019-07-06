РИАМО - 6 июл. В субботу в Подмосковье ожидаются гроза, град и усиление ветра, жителей призвали закрывать все форточки и окна, быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением в течение дня 6 июля по Московской области ожидаются гроза, град, усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При ветре следует закрывать все форточки и окна, отключать газ и электричество, не пользоваться лифтом. Если ветер застал на улице, то надо укрыться в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

«При грозе <…> по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку; во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн; отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов», — добавляется в сообщении.

Во время грозы также нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде.