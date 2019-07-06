РИАМО - 6 июл. В столице установили подозреваемого в совершении преступления с использованием сильнодействующих веществ, им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области, сообщается на сайте МВД России.

Несколько дней назад московская полиция получила информацию о том, что в одну из больниц доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Было установлено, что он плохо себя почувствовал после того, как выпил воды, предложенной водителем такси. Позднее гражданин обнаружил, что у него похищена банковская карта, с которой были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области. После разъяснительной работы с его родственниками гражданин явился в территориальный отдел полиции», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что подозреваемого доставили в ОМВД России по району Хамовники. Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

В конце июня в Москве арестовали мужчину, который действовал по похожей схеме. Он предлагал людям выпить газировки, а когда им становилось плохо, похищал их вещи. Его жертвами стали более 20 человек.