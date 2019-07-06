РИАМО - 6 июл. Росстат назвал регионы РФ, где разводятся чаще и реже всего, в общей сложности за первые четыре месяца 2019 года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков, сообщает RT.

«Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1 тысячу человек населения. На втором месте — Республика Карелия (4,6). Далее идут Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области», — говорится в сообщении.

Реже всего браки распадаются в Чечне (0,6 на тысячу человек), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

«В Сахалинской области, в частности, в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов за последние десять лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше», — прокомментировал председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он добавил, что небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона.

Всего за первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков, что на 53,6 тысячи меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.