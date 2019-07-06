РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. В подмосковной Балашихе сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в частном доме в СНТ «Вымпел», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 5 июля в 21:17 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, СНТ «Вымпел». В 23:47 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 12 человек, кроме того, было использовано три единицы техники.