РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. Жители в Королеве смогли получить консультацию в рамках акции «Школа ЖКХ нашего двора» прямо в своем дворе, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве впервые были проведены консультации в рамках работы «Школы ЖКХ нашего двора». В мероприятии приняли участие шесть управляющих компаний, сотрудники Госжилинспекции Московской области, ЕДС, Мособлеирц, газовых служб и других организаций, члены городской общественной палаты.

«Мы регулярно проводим дни открытых дверей, на которых тоже можно задать вопросы. Сегодня (6 июля, - ред.) впервые проводим «Школу ЖКХ нашего двора» в таком формате: выезжаем во двор, проводим консультации на месте, организуем развлечение и сладкий стол для детей. Это и праздник, и возможность прямого диалога с жителями, некоторые проблемы мы решаем сразу на месте », - сказала руководитель управляющей компании «Жилсервис» Анна Чумакова.

Подобные мероприятия планируется проводить все лето в хорошую погоду. Дети смогут поучаствовать в веселых играх, а взрослые - задать вопрос специалистам управляющей компании, представителям администрации и получить квалифицированный ответ, получить ответы на вопросы о работе профильных ведомств жилищно-коммунального хозяйства, получить консультацию государственных жилищных инспекторов.