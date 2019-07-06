РИАМО – 6 июл. Пользователей Android предупредили о мошенническом приложении, ворующем данные кредитных карт, приложение уже скачали более 10 миллионов пользователей, сообщает РИА Новости.

«По словам экспертов, пользователям предлагается скачать в магазине Google Play приложение Updates for Samsung («Обновления для Samsung»), где собраны различные улучшения для смартфона от якобы официальных разработчиков», — говорится в сообщении.

После установки приложения пользователи попадают на сайт update.com. Там размещены различные статьи и новости про Android для снижения бдительности пользователей. В приложении также размещено много рекламы, мешающей комфортному использованию. Ее предлагают убрать с экранов за 9 долларов (около 570 рублей).

В приложении есть бесплатный доступ к «обновлениям», но скачивание будет идти очень медленно. Пользователям также предлагают годовую подписку за 34,9 доллара (2,2 тысячи рублей), чтобы скачивание шло быстро. Если владелец смартфона соглашается купить подписку и убрать объявления, оплата происходит не через Google Play, а приложение получает всю информацию о кредитной карте пользователя.

Приложение мошенников скачали более 10 миллионов пользователей, и непонятно, сколько из них перевели деньги.

Пользователям напомнили, что обновлять смартфон нужно только через внутренние настройки, через сторонние приложения делать это нельзя.