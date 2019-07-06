РИАМО - 6 июл. В здании на Вятской улице в столице произошел пожар, спасателям удалось ликвидировать возгорание, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«Пожар на улице Вятская, дом 27, строение 3, локализован в 11:58 на площади 10 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 12:06.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, в этом здании находятся салоны связи и салон красоты.