РИАМО - 6 июл. По сравнению с апрелем индекс цен производителей промышленных товаров в столице в мае составил 101,3%, а индекс тарифов на грузовые перевозки составил 100,01%, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«Индекс цен производителей промышленных товаров в мае 2019 года относительно апреля 2019 года составил 101,3%, в том числе индекс цен на продукцию обрабатывающих производств – 101,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 101,9%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 100%», — говорится в материалах.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в мае 2019 года, по сравнению с апрелем, составил 100,01%.