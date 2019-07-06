РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В подмосковных Люберцах в 2020 году отремонтируют хирургическое отделение больницы №1 в поселке Красково, сообщил в субботу журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ранее Люберцы с рабочим визитом посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жительница города Лидия Лобачева пожаловалась ему на антисанитарию и отсутствие ремонта в хирургическом отделении больницы №1. В субботу Ружицкий совместно с главврачом больницы и данной жительницей проинспектировал состояние хирургического отделения.

«Претензии на отсутствие дезинфицирующих средств для обработки палат, на антисанитарию не подтвердились. А вот необходимость ремонта в отделении хирургии я подтверждаю. В 2019 году проведут проектные работы, в 2020 году будет ремонт», - сказал Ружицкий.

По его словам, в хирургическом отделении чисто, антисанитарии нет. Ружицкий отметил, что у пациентов нет претензий к врачам и санитарам.