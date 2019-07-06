РИАМО - 6 июл. Продюсер Бари Алибасов и его сын Бари Алибасов-младший рассказали, сколько им заплатили за участие в ток-шоу, где обсуждали отравление, а также за видео из больницы.

В эфире Радио «Комсомольская правда» Алибасов-младший рассказал, что ему платили за участие в ток-шоу центральных телеканалов. По словам сына продюсера, он разделил гонорары с отцом.

Тебе (обращаясь к Алибасову-старшему – ред.) с Первого канала заплатили 500 тысяч по нашей договоренности. И полтора миллиона», — сказал Алибасов-младший.

Алибасов-старший отметил, что это обычный гонорар, который платят всем артистам. Сын продюсера добавил, что он также получал такие гонорары.

«Там еще за видео, которое в больнице, должны 100 тысяч тебе (Алибасову-старшему – ред.) перевести. Но я их еще не получил», — рассказал Алибасов-младший.

При этом слова продюсера расходились со словами сына. Так, Алибасов-младший утверждал, что сразу после отравления отца приехал к нему домой. Однако продюсер утверждает, что сына не было и он с ним даже не говорил по телефону.

Алибасов-старший также ответил наркологу Василию Шурову, который сомневается в истории болезни продюсера. Специалист утверждает, что люди после ожогов пищевода четвертой степени не могут восстановиться за три недели и посещать ток-шоу на федеральных каналах. Нарколог занимается психологическим восстановлением таких пациентов.

«Это уже я не впервые слышу. Я не имею представления. Еще раз говорю, поскольку я был без сознания первые две недели, а вторые две недели уже меня в это состояние ввели — я не знаю, что и как происходит в моем горле. Последний раз съемки моего горла… Не горла, а вообще всего пищевода происходили четыре дня назад», — рассказал Алибасов.

Продюсер добавил, что может глотать медицинские приборы и пищевод практически чист.

«Я могу предположить, что какая-то интоксикация, отравление было. Не зря человек попал в «Склиф» экстренно. Его вводили в медикаментозный сон. Но вот эта история с «Кротом», со всем прочим… «Крот» как раз бы концентрацию к кишечнику потерял. Он бы спалил все по ходу. Вы же его не в клизме получали в конце концов», — отметил Шуров.

Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У его диагностировали сильнейший ожог пищевода. Только спустя две недели музыканта выписали из больницы.

Ранее Алибасов заявлял о намерении лишить наследства своего сына.