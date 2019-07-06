РИАМО - 6 июл. В центре Москвы из салона автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 похитили 1,3 миллиона рублей, преступление было совершено на улице Большая Полянка, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Владелица отвлеклась не более чем на 10 минут, после чего обнаружила, что из сумки, которая лежала в салоне, пропали деньги. Известно, что женщина работает заместителем гендиректора.

«Кража была совершена вечером 3 июля неустановленным способом. Преступник скрылся», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».