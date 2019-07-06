РИАМО - 6 июл. В Зеленограде задержали 30-летнюю женщину, ее подозревают в убийстве мужчины, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Тело 45-летнего мужчины обнаружили утром 5 июля по адресу: город Зеленоград, корпус 929. Погибший проживал там же, нигде не работал. Спустя чуть больше часа в подъезде того же дома задержали подозреваемую.

«Ее изобличили в том, что вечером 4 июля во время совместного распития спиртных напитков и вспыхнувшей ссоры она ударила своего знакомого ножом в грудь», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».