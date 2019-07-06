РИАМО - 6 июл. Из кабинета 40-летнего научного сотрудника украли 3 миллиона рублей, злоумышленник взломал сейф, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено в период с 21:30 4 июля по 12:00 5 июля по адресу: Ленинский проспект, дом 49. Согласно открытым данным, там находится институт имени Байкова.

«Неизвестный, взломав входную дверь, проник в кабинет института, отжал замок сейфа и украл принадлежащие научному сотруднику 3 миллиона рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».