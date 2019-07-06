РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Колодец расширят до 7 метров на Ухтомском пруду в подмосковных Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте управления окружающей среды администрации муниципалитета.

Ранее жители пожаловались главе округа Владимиру Ружицкому на пересыхающий Ухтомский пруд.

«В Ухтомский пруд вернется вода! При обустройстве колодца для подпитки пруда на глубине около 5 метров обнаружена вода. Планируется расширение колодца до 7-8 метров глубиной», - говорится в сообщении.

Гидроизоляционное покрытие начинает работать. После прошедших осадков пруд заполнился приблизительно на 5%.